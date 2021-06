Biontech/Pfizer will im Juni 2,5 Millionen Dosen liefern

Konkret geht es um eine Lieferreduktion in Kalenderwoche 23 und 24 um jeweils rund zwölf Prozent, was etwa 60.000 Dosen weniger ausmacht. In Kalenderwoche 25 dürften es laut Prognose um 120.000 Dosen weniger werden. Das sei aber noch nicht ganz sicher, wie ein Sprecher von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) mitteilte. Sollten nicht schon in Woche 25 doch mehr Dosen als derzeit erwartet kommen, dürften dann in der Kalenderwoche 26 um 240.000 Dosen mehr als derzeit veranschlagt geliefert werden.

Seitens des Bundeskanzleramtes und des Gesundheitsministeriums wurde betont, dass sämtliche Impfdosen, die im Rahmen der gesamteuropäischen Lieferungen nach Österreich kommen, sofort an alle Impfstellen in den Bundesländern verteilt werden. Durch die Erweiterung der impfbaren Bevölkerung um die Zwölf- bis 15-Jährigen sei diese mittlerweile auf rund 7,9 Millionen Menschen angewachsen.