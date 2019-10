Bildung: Chancen und Defizite

Die PISA-Studien enthüllten es im Drei-Jahres-Rhythmus: Fast ein Viertel der 15- und 16-jährigen heimischen Pflichtschulabgänger besitzt keine ausreichenden Lese- und Rechenkenntnisse. "Bei fünf Prozent ist die Leseschwäche derart gravierend, dass sie selbst einfachste Suchaufgaben nicht lösen können, bei 20 Prozent gibt es erkennbare Leseschwächen", sagt Johann Bacher, Soziologe an der Linzer Kepler-Universität (JKU). Der Anteil dieser sogenannten "Risikoschüler" sei in Österreich "markant" und "gleichbleibend hoch".

Ebenfalls charakteristisch: Das Problem konzentriere sich auf wenige Schulen, nämlich jene, mit einem hohen Anteil an benachteiligten Schülern. "Die Schulleistung hängt in Österreich stark von den Eltern ab", sagt Bacher. Könnten diese ihre Kinder nicht ausreichend unterstützen, würde die Leistung der Schüler "überproportional" abnehmen. Um diesen Nachteil auszugleichen, sollte es für diese Schulen etwa zusätzliche finanzielle Mittel geben, über die die Schulen autonom verfügen können sollten, sagt Bacher. Auch Schul-Autonomie und eine regelmäßige Evaluierung der Schulen hält Bacher für probate Maßnahmen. Letzteres finde zwar durch die Bildungsstandards statt, "aber wichtig wäre noch zu erheben, was die Schulen aus den Rückmeldungen machen".

Für die nächste PISA-Studie, die Ende des Jahres erscheint, hofft der Experte, dass sich die zuletzt leichten Verbesserungen fortsetzen. "Wichtig wäre, dass der Anteil der Risikoschüler wirklich zu sinken beginnt", sagt Bacher. Nicht auszuschließen sei jedoch, dass diese Schüler ihre Lese- und Rechenschwächen nach der Pflichtschule aufholen. Ein mögliches Indiz dafür ist für den Experten die Tatsache, dass der Anteil der frühen Schulabgänger in Österreich in den letzten Jahren gesunken ist. "Es fehlen bisher jedoch Daten, was 18-Jährige können."