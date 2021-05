"Bierwirt" soll auf Vater des Opfers geschossen haben

Bereits eine Woche bevor er seine Freundin am Abend des 29. April erschossen haben soll, soll ein 42-jähriger Wiener vor der Familie des späteren Opfers zur Pistole gegriffen haben. Der Mann, der besser unter dem Namen "Bierwirt" bekannt ist, soll dabei den Vater seiner Ex-Lebensgefährtin bedroht und auch auf ihn geschossen haben, bestätigte die Anwältin der Opferfamilie, Astrid Wagner. Diesbezüglich seien aber noch weitere Erhebungen im Gange.

Keine Anzeige

Von einer Anzeige gegen den "Bierwirt" sah die Familie, angeblich aus Angst um ihre 35-jährige Tochter, allerdings ab. Unterdessen hat die Staatsanwaltschaft den Verdacht des Tatbestands der schweren Nötigung in das laufende Ermittlungsverfahren wegen Mordverdachts einbezogen.

Der Sachverhalt sei damals nicht angezeigt worden, weshalb die Strafverfolgungsbehörden zunächst keine Kenntnis davon erlangt hatten. Nähere Angaben zu dem Sachverhalt wollte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, allerdings nicht machen. Es sei mit einer "Person aus dem näheren Umfeld" der Frau zu einem "Vorfall" gekommen.

Der verdächtige "Bierwirt", der es zu unrühmlicher Bekanntheit brachte, indem er einen Rechtsstreit mit der Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer anzettelte, war am 29. April in die Wohnung der Ex-Lebensgefährtin in der Leopoldstadt gekommen und soll die Frau im Beisein eines Nachbarn getötet haben. Beamte nahmen den Mann wenig später im Innenhof des Hauses fest. Bei der Festnahme hatte er drei Promille Alkohol im Blut. Zur Tat machte er bisher keine Angaben.

Ebenso schweigt sich jener Privatdetektiv aus Salzburg aus, der in Wals-Siezenheim in der Nacht auf Donnerstag, 6. Mai, seine Ex-Freundin und deren Mutter erschossen haben soll. Seit Jahresanfang war es der elfte mutmaßliche Mord an Frauen in Österreich. Der 51-Jährige gestand, die Tat begangen zu haben, über das Motiv wollte er nicht reden.