Beziehungsstreit beförderte in Wien verbotene Waffen zutage

Zu der Intervention wegen eines Streits zwischen einer 23- und einer 38-Jährigen in einer Wohnung im Stadtteil Kagran wurde schließlich sogar ein sprengstoffkundiger Beamter zugezogen, der beim Auffinden und Bergen einer Übungsgranate half. Zudem wurden u.a. ein Teleskopschlagstock, ein sogenannter Totschläger und ein Samuraischwert sichergestellt.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt waren in der Nacht auf Sonntag gerufen worden, nachdem es zwischen den Frauen zu tätlichen Angriffen gekommen sein soll. Die Polizisten sprachen gegen die 38-Jährige ein Betretungs- und Annäherungsverbot für die Wohnung aus, die das vormalige Paar gemeinsam bewohnt hatte. Danach erhielten sie einen Hinweis auf in der Wohnung gelagerte - teilweise verbotene - Waffen und eine Granate, worauf eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Durchsuchung durchgeführt wurde.

Am Ende wurde die 23-Jährige vorläufig festgenommen, da sie unrechtmäßig im Besitz dieser Waffen war. In der Einvernahme behauptete sie, nicht zu wissen, wie die Waffen in die Wohnung gekommen sind. Die Übungsgranate will die Frau von ihrem Vater erhalten haben, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger der APA. Die Ermittlungen dauern an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.