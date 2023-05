Bewerber für Polizeischule brauchen keine Fitnesstests mehr absolvieren

Die geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge fangen an, in Pension zu gehen, auch die Polizei braucht Nachwuchs, denn im Schnitt gibt es jährlich bis zu 2000 Abgänge bundesweit. Derzeit befinden sich circa 2500 Polizeischülerinnen- und Schüler in der Grundausbildung.

Die Reformpunkte Karners sehen vor, das Aufnahmeverfahren für die Polizeischule zu erleichtern. Zwar werden die Kandidaten sportmedizinisch auf ihre Eignung untersucht (etwa mittels Fahrradergometer). Doch es müssen keine Mindestanzahl an Liegestützen mehr erreicht und kein Hindernislauf und kein Schwimmbewerb mehr bewältigt werden.

„Wenn Bewerber aus sportmedizinischer Sicht die körperliche Grundfitness haben, dann können sie diese Ziele und Limits auch noch während der Grundausbildung erreichen“, sagt Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit. Das Aufnahmeverfahren wird von drei auf zwei Tage verkürzt.

Auch bei den Rechtschreib- und Grammatiktests und dem psychologischen Test gibt es Neuerungen: wer durchfällt, soll diese Prüfungen nach sechs Monaten wiederholen können. „Die Bewerber können sich dann konsequent nachbilden“, so Ruf.

Auch der Besitz eines Autoführerscheins ist keine Voraussetzung mehr, um sich für die Grundausbildung zu bewerben. Sie müssen die nun vom Staat bezahlte Führerscheinprüfung in der zweijährigen Grundausbildung ablegen. Zusätzlich gibt es für alle Polizeischüler das Klimaticket kostenlos.

Liberaler gehandhabt werden auch Tätowierungen an sichtbaren Stellen: sie stellen grundsätzlich keinen Grund mehr dar, um abgewiesen zu werden. Ein No-Go sind natürlich verbotene Symbole und solche Motive, die dem Ansehen der Polizei schaden. „Grenzfälle“ werden von einer „Clearingstelle“ in Wien geprüft.

Zudem sind zu Jahresbeginn die Gehälter für Polizeischüler erhöht worden: auf 2000 Euro brutto im ersten Jahr und bis zu 2600 Euro im zweiten Ausbildungsjahr.

„Die neue Polizei-Grundausbildung soll noch moderner, attraktiver und zeitgemäßer sein“, sagt der Innenminister. „Die Polizei genießt in Österreich ein hohes Ansehen, damit einher geht eine hohe Verantwortung.“ Durch ein Bündel an Maßnahmen solle das Auswahlverfahren modernisiert und die Attraktivität des Polizeiberufs gesteigert werden.

