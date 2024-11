Bewaffneter Täter nach Banküberfall im Tiroler Kufstein flüchtig

Der vermummte Mann bedrohte mehrere Angestellte mit einer Pistole und forderte in englischer Sprache Bargeld. Dann flüchtete er zu Fuß in Richtung Osten, eine Fahndung verlief erfolglos. Bis zum späten Nachmittag konnte der Bankräuber nicht gefasst werden. Zum Zeitpunkt des Überfalls waren keine Kunden in der Bank, es wurde niemand verletzt, hieß es von der Polizei.

Dem Täter gelang es, Bargeld in unbekannter Höhe zu erbeuten. Die Polizei sucht nun nach einem 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann mit schmaler Statur, der mit einer hellen Jeans und einem hellen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift gekleidet war. Zudem trug er eine dunkle Maske und schwarze Handschuhe. Die Exekutive bat die Bevölkerung in einer Aussendung um Hinweise.

Auffällige Häufung an Banküberfällen

In Tirol hatte es innerhalb eines Jahres eine auffällige Häufung an Banküberfällen gegeben. Neun Bankinstitute wurden seit November 2023 überfallen. Die Serie nahm damals ebenfalls in Kufstein ihren Ausgang. In der Festungsstadt wurden im November und Jänner Banken überfallen.

