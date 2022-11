Bewaffnete Bande: Drei Raubüberfälle binnen drei Stunden

Bewaffnet waren sie mit Faustfeuerwaffe und Schlagstöcken, maskiert mit Sturmhauben. In Landstraße, Leopoldstadt und Simmering raubten sie Männer im Alter von 23 bis 35 Jahren aus, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Ein Opfer wurde leicht verletzt. Die Fahndung nach den Tätern läuft.

Zuerst überfiel das Quartett gegen 1.45 Uhr im Stadtpark in Landstraße drei Männer im Alter von 23 und 24 Jahren. Die Täter erbeuteten Bargeld im zweistelligen Bereich. 30 Minuten später wurde ein 35 Jahre alter Mann am Tabor ausgeraubt. Er soll auch von einem Täter mit einem Schlagstock auf den Kopf geschlagen worden sein, der Mann wurde leicht verletzt. Die maskierten Räuber flüchteten mit der Geldbörse des Opfers. Um 4.45 Uhr schlugen sie in der Simmeringer Hauptstraße zu und überfielen zwei Männer, dabei raubten sie ein Handy.