Betrunkener Steirer rastete nach Sturz mit Kopfverletzung aus

Der 55-Jährige rastete derart aus, dass die Polizei mit mehreren Leuten eingreifen musste. Der Mann verletzte bei seinem Rundumschlag mehrere Einsatzkräfte und beschädigte den Rettungswagen. Ein Alkotest war nicht möglich, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. Der Steirer hatte offenbar eine beträchtliche Menge Alkohol in dem Gasthaus getrunken. Als er das Lokal gegen 13 Uhr verließ, fiel er über eine Stiege und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Der Wirt rief deswegen die Rettung, doch als diese eintraf, schlug der Verletzte wild um sich. Er traf dabei eine Sanitäterin wuchtig im Gesicht. Dann ging er auf den Notarzt los und versuchte in dessen Richtung zu treten und zu schlagen. Eine Streife der Polizeiinspektion Ratten wurde hinzugezogen.

Der Notarzt schloss nicht aus, dass der Betrunkene bei seinem Sturz eine neurologische Verletzung erlitten hat, und veranlasste eine Untersuchung im LKH Bruck an der Mur. Das passte dem 55-Jährigen aber gar nicht und er wurde aggressiv. Er bedrohte alle Helfer mit dem Umbringen. Die Einsatzkräfte musste den Mann im Rettungssessel mit Gurten fixieren, um ihn ins Spital zu bringen. Im Rettungswagen bedrohte er einen mitfahrenden Polizisten und trat nach ihm. Daher wurde auch noch eine Streife aus Bruck ins Spital gerufen.

Im Krankenhaus tobte der Steirer weiter. Ein Polizist kam dabei zu Sturz. Wegen der akuten Selbst- und Gemeingefährdung wurde der 55-Jährige schließlich in die Nervenklinik nach Graz gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Am Weg dort hin beschädigte er aber noch einen Rettungswagen durch Tritte. Der 55-Jährige wird wegen des Verdachtes des Widerstandes gegen die Staatsgewalt, wegen einiger versuchter Körperverletzungen, wegen zahlreicher gefährlicher Drohungen und wegen der Sachbeschädigung am Rettungswagen an die Staatsanwaltschaft Graz angezeigt.

