Betrunkener schoss mehrfach auf Polizisten und flüchtete

Weil der alkoholisierte Mann mit einem Gürtel auf Fahrzeuge eingeschlagen haben soll, verständigten Passanten die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Storchengasse folgten Hinweisen von Zeugen bis in ein Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses, wo sich der Alkoholisierte aufhalten soll. Während die Beamten den Mann mit den Vorwürfen konfrontierten, versuchte dieser in seine Bauchtasche zu greifen. Da die Polizisten die Situation als gefährlich einschätzten, nahmen sie die Bauchtasche und entrissen sie dem Mann.

Zeitgleich ging der Mann einige Schritte von den Beamten weg, drehte sich anschließend wieder um, hatte plötzlich eine Pistole in seiner Hand und schoss mehrmals auf die Polizisten. Diese suchten Deckung und forderten Verstärkung an. In der Zwischenzeit gelang es dem Alkoholisierten aus das Stiegenhaus zu flüchten.

Zwischen Müllcontainern versteckt

Die Polizisten verfolgten den Mann bis zu einer Garageneinfahrt. Da dort augenscheinlich keine Fluchtmöglichkeit mehr bestand, sicherten sie den Bereich mit Hilfe von weiteren Polizeikräften ab. Wenig später durchsuchten Polizisten der Polizeidiensthundeeinheit und der Sondereinheit WEGA die Garage. Beamte der WEGA fanden den Mann schließlich zwischen Müllcontainern am Boden liegend, die Pistole hatte er unter sich verborgen. Der Täter wurde fixiert, die Pistole sichergestellt.

Der Täter, ein 32-jähriger Serbe, wurde festgenommen. Das Motiv ist bislang unklar, eine Vernehmung erfolgte auf Grund der Alkoholisierung des Beschuldigten bis dato noch nicht. Die Pistole besaß er nicht rechtmäßig, so die Polizei in einer Aussendung. Der Serbe dürfte bereits davor einen Schuss abgegeben haben, in einem Taxi. Ein Einschussloch konnte in der Tür festgestellt werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass auch der Schuss im Taxi vom Beschuldigten abgegeben wurde.