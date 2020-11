Betrunkener Pensionist irrte nach Autounfall auf Straße herum

Der Autolenker aus dem Bezirk Weiz hatte am Weg von Graz in Richtung Weinitzen das Fahrzeug einer entgegenkommenden 59-Jährigen aus Graz-Umgebung gestreift. Er fuhr etwa 600 Meter weiter, blieb dann mitten auf der Fahrbahn stehen und lief verwirrt umher, wie Passanten beobachteten. Beide Lenker wurden verletzt. Der Alko-Test beim 76-Jährigen zeigte eine schwere Alkoholisierung an.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark informierte, war es gegen 21.45 Uhr zu dem Unfall gekommen. Wieso die beiden Fahrzeuge touchiert sind, war vorerst unklar. Der Weizer Lenker blieb jedenfalls nicht sofort stehen, sondern fuhr mit seinem beschädigten Wagen weiter. Nachdem ihn die Polizei zur Rede gestellt hatte, wurde er ins LKH Graz gebracht. Die 59-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in das UKH Graz gefahren.

