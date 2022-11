Betrunkener 60-Jähriger überschlug sich mit Pkw

Eine Polizeistreife wurde kurz vor dem Unfall auf den Pkw aufmerksam, weil der Mann in der Mitte der Fahrbahn und viel zu schnell fuhr. Die Beamten wollten den Pkw aufhalten, was der 60-Jährige aber ignorierte. Er fuhr in einen Waldweg, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Auto kam auf dem Dach zum Liegen. Die Polizisten bargen den Mann und verständigten die Rettungskräfte. Der Verunfallte wurde zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus Schwaz gebracht.