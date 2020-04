Betrunkener (21) raste nach Streit mit Freunden davon

Ein betrunkener 21-Jähriger hatte sich trotz Corona-Maßnahmen mit Freunden getroffen und zudem Streit mit einer Gruppe von anderen Personen. Er raste dann mit seinem Wagen davon, gefährdete Passanten und verursachte einen Unfall. Nach einer Flucht zu Fuß stellte er sich.

Los ging es kurz vor 18.30 Uhr im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in der Roseggergasse. Drei Burschen - darunter der 21-Jährige - stritten mit einer fünfköpfigen Personengruppe. Die Hintergründe waren am Mittwoch noch nicht bekannt. Nach dem Streit verließ das Trio das Haus und fuhr davon. Am Steuer saß der 21-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Er fuhr nahe des Hauses gegen die Einbahn und über einen Gehsteig, wodurch er zwei Passanten gefährdete.

Alkolenker stellte sich mit Eltern der Polizei

Anschließend raste der junge Lenker mit zu hohem Tempo in Richtung Stadtmitte, wo es an einer Kreuzung zum Zusammenstoß mit einem anderen Pkw kam. Der 21-Jährige fuhr dann noch kurz weiter, stieg wenig später aber aus und flüchtete zu Fuß. Er meldete sich erst zweieinhalb Stunden später bei der Polizei in Begleitung seiner Eltern. Sein Alkotest ergab eine mittlere Berauschung. Er selbst wurde bei dem Unfall ebenso verletzt, wie seine beiden Mitfahrer im Alter von 19 und 24 Jahren. Sie alle wurden im Spital behandelt. Auch der zweite Pkw-Lenker, ein 19-Jähriger, wurde verletzt.

Mehrere Anzeigen

Der 21-Jährige wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung, wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung und wegen Imstichlassen eines Verletzten angezeigt. Er wird sich auch wegen Trunkenheit am Steuer und Fahrerflucht verantworten müssen. Zusätzlich wird das Trio und die fünfköpfige Personengruppe in der Wohnung in der Roseggergasse nach den Corona-Bestimmungen anzeigt.

