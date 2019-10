Betrunkene Unfalllenkerin versteckte Auto vor der Polizei

Ihre Verwandten deckten die 40-Jährige gegenüber der Polizei, schließlich kam aber doch heraus, was wirklich passiert war. Die Beamten fanden auch das bei einem Nachbarn versteckte Unfallauto.

Laut Polizei hatte die Frau den ganzen Tag über in einem Festzelt, wo sie als Aushilfe arbeitete, zahlreiche alkoholische Getränke konsumiert. Gegen 21.15 stieg sie in ihr Auto, um nach Hause zu fahren. Schon beim Ausparken nötigte sie einen Fahrzeuglenker zum Abbremsen. Im Stadtgebiet verfuhr sie sich in einer Gasse, beim Wenden touchierte sie einen Pkw, dem sie kurz zuvor den Vorrang genommen hatte. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr sie davon, der zweite Autolenker erstattete Anzeige.

Sowohl die Mutter als auch der Bruder der 40-Jährigen gaben bei der Polizei zunächst an, die Frau sei weder zu Hause noch die Besitzerin des Unfallautos. Am Ende fanden die Beamten die 40-Jährige in ihrer Wohnung, die schließlich auch zugab, gefahren zu sein. Ein Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Der Frau wurde der Führerschein abgenommen, sie bekommt eine Anzeige.

