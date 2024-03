Betrunkene Lkw-Fahrerin riss Brückengeländer mit

Wie die Polizei berichtete, geriet die Lenkerin eines tschechischen Lkw laut Augenzeugen auf die gegnerische Fahrbahn. Beim Versuch gegenzulenken, prallte sie gegen Straßenabgrenzungspfosten und riss dann ein Brückengeländer einige Meter mit. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach der Kollision mit der Brücke blieb der Lastwagen stehen. Er war so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden und die Straße für über zwei Stunden einseitig gesperrt werden musste. Am Brückengeländer und an den Straßenabgrenzungspfosten entstand Totalschaden.

Polizei sucht nach Zeugen

Zeugen oder allenfalls gefährdete Personen werden von der Polizei gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lustenau unter 059 133 8144 zu melden.

