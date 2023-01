Betrunken und bewaffnet: Cobra-Einsatz im Skigebiet Wilder Kaiser

Ein stark alkoholisierter 31-jähriger Angestellter hat in der Nacht auf Donnerstag in einer Hütte im Skigebiet "SkiWelt Wilder Kaiser" in Westendorf (Bezirk Kitzbühel) fünf Personen im Alter zwischen 27 und 54 Jahren mit einem Messer und einem Gasdruck Revolver bedroht. Diese brachten sich in einem Zimmer in Sicherheit. Der Mann wurde schließlich von Beamten des Sondereinsatzkommandos Cobra schlafend in seinem Bett aufgefunden und festgenommen.

Der 31-Jährige verhielt sich während seiner Festnahme laut Polizei sehr aggressiv und verletzte sich dabei. Eine Vernehmung war zunächst wegen seiner starken Alkoholisierung und seiner "andauernden Aggressivität" nicht möglich. Der genaue Tathergang war Gegenstand von Ermittlungen. Nach Abschluss werde der Mann der Staatsanwaltschaft angezeigt, hieß es. Da die Hütte übrigens nicht per Auto erreichbar war, musste die Gondelbahn in Betrieb genommen werden.

