Betrugsprozess: Gefälschte Impfpässe verkauft

WIEN. Impfzertifikat ohne Impfung – dieses "Service" bot eine 27-Jährige zwischen September und Dezember 2021 zahlreichen Familienmitgliedern und Bekannten an. Die Frau hatte in der vom Arbeiter-Samariter-Bund betriebenen Impfstraße im Austria Center Vienna gearbeitet. Zunächst gab sie nur die Daten von ungeimpften Familienmitgliedern in das elektronische Impfregister ein. Diese erhielten somit automatisch elektronische Impfpässe – ohne je eine Covid-Impfung erhalten zu haben.

Daraus entwickelte sich ein Geschäftsmodell, an dem sich unter anderem auch der Schwager und der Ehemann der 27-Jährigen beteiligt haben sollen. Gegen Geld erhielten Impfunwillige Impfpässe und konnten somit die Corona-Regeln für Ungeimpfte umgehen. So wie drei Frauen und ein Mann – bisher nicht vorbestraft –, die sich ebenfalls am Donnerstag vor dem Wiener Landesgericht verantworten mussten. Pro Impfeintrag wurden von ihnen mindestens 200 Euro verlangt.

Vor Gericht wurde es teurer: Gegen die Zahlung einer Geldstrafe zwischen 250 und 1000 Euro ersparten sich die vier einen Eintrag im Strafregister – die Verfahren gegen sie wurden eingestellt.

Für die 27-jährige Hauptangeklagte und ihre zwei Mittäter endete die Verhandlung nicht so glimpflich: Die unbescholtene und geständige Frau erhielt eine Haftstrafe von sechs Monaten auf Bewährung – ebenso ihr Schwager. Ein weiterer Beschuldigter, der bereits vorbestraft ist, muss drei Monate seiner 14-monatigen Haftstrafe im Gefängnis absitzen. Sämtliche Urteile sind rechtskräftig.

Gegen den Ehemann der 27-Jährigen steht ein Urteil noch aus: Er gibt an, mit den Betrügereien nichts zu tun zu haben, wird allerdings von einem Bekannten, der bei ihm gefälschte Impfbestätigungen gekauft haben will, schwer belastet. Der Prozess wird am 7. April fortgesetzt.

