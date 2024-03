Betrug mit PV-Anlagen: Tullner (24) festgenommen

So hätte es eigentlich aussehen sollen: Durchgeführt wurden die Arbeiten aber entweder gar nicht oder nur laienhaft. (Symbolbild)

Der Niederösterreicher soll Installationen von PV-Anlagen zu niedrigen Preisen und mit kurzen Liefer- und Montagezeiten angeboten haben. Durchgeführt wurden die Arbeiten aber entweder gar nicht oder nur laienhaft. 50 Betrugshandlungen in ganz Österreich wurden dem mittlerweile Festgenommenen zugeordnet. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei 340.000 Euro. Für die Installation von Photovoltaikanlagen soll der 24-Jährige immer wieder Anzahlungen verlangt haben. Bevorzugt wurde Bares, bei Überweisungen wurde das Geld umgehend behoben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung.

Auch 4 Unternehmen geschädigt

In zehn Fällen sei Wiedergutmachung geleistet bzw. zumindest das bestellte Material geliefert worden, hieß es. Zu den Geschädigten zählen auch vier Unternehmen.

Beamte der Polizeiinspektion Sieghartskirchen nahmen den Beschuldigten am 28. Oktober des Vorjahres im Zuge einer Hausdurchsuchung fest. Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

