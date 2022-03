Betrug an FACC: Ton vor Gericht wird deutlich rauer

Seit drei Jahren sitzt ein 63-jähriger Israeli in Graz in Untersuchungshaft. Gestern wollte er genau dorthin zurück. Den Prozess, der ihm wegen Beteiligung an schwerem Betrug, Geldwäscherei und an einer kriminellen Organisation gemacht wird, wollte er in Richtung seiner Zelle verlassen. Mehrfach wurde der Angeklagte laut, Fragen der Richterin führten zu heftigen Gemütsausbrüchen. Der Ton am zweiten Prozesstag rund um den Betrug am oberösterreichischen Flugzeugzulieferer FACC wurde deutlich rauer.

Wie berichtet, waren FACC vor mehr als sechs Jahren durch einen Trickbetrug insgesamt 54 Millionen Euro abhandengekommen. Eine Tätergruppe hatte eine gefälschte Mailadresse des damaligen Vorstandschefs Walter Stephan eingerichtet und FACC-Finanzverantwortliche angewiesen, Millionenbeträge auf ausländische Konten zu überweisen. Mehrere Transaktionen tätigte FACC, bis der Betrug am 19. Jänner 2016 schließlich bemerkt wurde. Doch das Geld war zu diesem Zeitpunkt bereits gesplittet und auf weitere Konten überwiesen worden. Binnen Stunden waren riesige Summen auf diese Weise nicht mehr nachvollziehbar verteilt. Der Fall landete in Graz, weil sich die ersten geschädigten Firmen in der Ost-und Obersteiermark befinden.

Der 63-jährige Angeklagte soll ein Unternehmen geleitet haben, das im Internet mit dem Verkauf von Firmen und Bankkonten beschäftigt war. Er habe vor allem in Europa zahlreiche Briefkastenfirmen gegründet.

Der 63-Jährige fühlte sich auch am zweiten Prozesstag frei von jeder Schuld. Gestern ging es bei der Befragung vor allem um die gefälschten Dokumente, mit denen er zahlreiche Firmen gegründet hatte. Pässe, Beglaubigungen, Stempel – alles war falsch. Doch das gesamte Equipment hat seinem Bekannten gehört, nur ausgefertigt sind die Dokumente in seinem Büro geworden, sagte der Angeklagte. Die Dokumente habe er nicht "bearbeitet", sondern nur "weitergeleitet". Alles, was er bisher bereits vor der Polizei in Israel zugegeben hatte, sei "falsch übersetzt" worden.

Wegen der ausufernden Zwischenbemerkungen des 63-Jährigen platzte der Richterin der Kragen: "Ich verhandle seit mehr als 30 Jahren. Ich denke nicht daran, mich ständig von Ihnen unterbrechen zu lassen." Erste Zeugen werden am 8. März erwartet.