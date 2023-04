Betrüger knöpften betagter Niederösterreicherin 100.000 Euro ab

Polizeiangaben vom Freitag zufolge übergab die betagte Frau in Baden Schmuck, Münzen und Bargeld im Gesamtwert von rund 100.000 Euro an eine falsche Staatsanwältin. Hintergrund war, dass der Seniorin ein schwerer Verkehrsunfall ihrer Tochter vorgegaukelt wurde. Gefordert wurde in dem Zusammenhang per Telefon eine hohe Kautionsleistung.

Sparbücher aufgelöst

Zunächst hatte die 86-Jährige Mittwochmittag eine weinerlich und verzweifelt klingende Frau am Apparat, die sich als ihre Tochter ausgab. Berichtet wurde von einem verursachten Crash mit Todesfolge. Später übernahm eine angebliche Staatsanwältin das Telefonat. Der Tenor: Eine hohe Kaution müsse her, ansonsten werde die Tochter inhaftiert.

Die Seniorin willigte ein und begab sich per Taxi zu ihrer Hausbank, um Sparbücher aufzulösen. Gegen 18.00 Uhr erschien eine weitere vermeintliche Staatsanwältin an der Wohnadresse der 86-Jährigen und erleichterte die betagte Frau in angeblich öffentlichem Auftrag um Wertgegenstände und Bares.

Polizei bittet um Hinweise

Beschrieben wurde die Abholerin von der Landespolizeidirektion Niederösterreich als etwas mollige und etwa 1,60 Meter große Frau im Alter von 30 bis 33 Jahren. Sie dürfte stark geschminkt gewesen sein und trug neben einer schwarzen FFP2-Maske u. a. einen dunkelblauen Mantel sowie eine dunkle Hose.

Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, wurden an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-30 3333) oder an die Polizeiinspektion Baden (Tel.: 059133-3300) erbeten.

