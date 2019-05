Beton frisst grüne Flächen

Wenn es so weitergeht wie bisher mit dem Bodenverbrauch, werden wir in 200 Jahren in Österreich so gut wie keine Ackerfläche mehr haben. Die Artenvielfalt der Tiere und Pflanzen wird dann bereits stark reduziert sein. Wiesenglockenblumen und Margeriten werden seltene Blüher sein, sofern es sie überhaupt noch gibt.

Das ist erschreckend – und dennoch werden munter Betriebsflächen auf der grünen Wiese bewilligt, Straßen gebaut und Einfamilienhäuser auf dem Land großzügig errichtet. Dabei müsste bis 2030 bei uns gar nichts mehr neu zu Bauland gewidmet werden, weil es genug bestehende Bauflächen gibt, die wieder genutzt oder effizienter entwickelt werden sollten, sagte kürzlich Heinz Plöderl von der Architektenkammer. In Oberösterreich soll es zumindest 68 Hektar (rund 95 Fußballfelder) Gewerbe- und Industriebrache geben, die für Betriebsansiedelung reaktiviert werden könnte.

Der unverantwortliche Bodenverbrauch wird den nachfolgenden Generationen schwer zu schaffen machen. Auch deshalb hat sich beispielsweise eine Bürgerinitiative gegen das Langlaufzentrum Nordic Arena bei Hellmonsödt gebildet. Sie schätzt, dass etwa zehn Hektar Boden dadurch asphaltiert bzw. zugebaut würden.

Kosten werden verallgemeinert

Ökonom Jakob Kapeller kritisiert die Kostenverteilung der Bodenversiegelung

Wie bei vielen Naturschutzthemen sei die Kosten-Nutzen-Verteilung der Bodenversiegelung zu hinterfragen, sagt Jakob Kapeller, Vorstand des Forschungsinstituts für die Gesamtanalyse der Wirtschaft an der JKU in Linz. Er unterrichtet auch an der Universität Duisburg-Essen. „Die Vorteile des Bodenverbrauchs sind privatisiert. Die Kosten werden jedoch in der Zukunft von der Allgemeinheit kollektiv getragen werden müssen.“

In anderen Worten bedeutet das: Die Zersiedelung und der Ausbau der Straßen bringt heute vielen Menschen Vorteile: Eigenheim, angenehme Verkehrsinfrastruktur, schöne Betriebsgebäude auf der grünen Wiese. Das Problem: „Keiner zahlt jetzt den fairen Preis dafür.“ Die Erschließung für abgelegenere Gebäude erzeuge etwa Zusatzkosten für die Erschließung von Straße und Kanal, die vor allem die Allgemeinheit trägt.

In den „fairen Preis“ müsste auch die in Zukunft erhöhte Katastrophenwahrscheinlichkeit einfließen. Der Wasserhaushalt wird durch den Flächenfraß gestört, Dürre, Starkregen und Hochwasser werden häufiger. Diese Kosten – wir haben es in den vergangenen Jahren auch in Oberösterreich erlebt – werden häufig von der Allgemeinheit getragen (Katastrophenhilfe, Katastrophenfonds).

Kapeller richtet deshalb an die Politik die Aufforderung, sich stärker auf die Erkenntnisse der Naturwissenschaft zu verlassen und entsprechende Risikoszenarien zu entwickeln. Man könnte dann kräftig an der Steuerschraube drehen, wenn Grünland zu Bauland umgewidmet wird. „Oder stärkere Anreize geben über die Raumordnung, weniger Fläche zu versiegeln.“ (uru)

Artikel von Ulrike Rubasch Redakteurin Wirtschaft u.rubasch@nachrichten.at