Betagter Oststeirer starb bei Wohnhausbrand

Eine 78-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für die Flammen war Donnerstagmittag noch unklar, da die Feuerwehr noch kein "Brand aus" gegeben habe, so die Landespolizeidirektion Steiermark in einer ersten Information.

Das könnte Sie auch interessieren: Wie neue Technik Senioren bei Bränden schützt

Der Brand dürfte gegen 3.00 Uhr in dem Wohnhaus in Buch-St. Magdalena (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ausgebrochen sein. Während Einsatzkräfte die Frau noch in Sicherheit bringen konnten, gab es für den Mann keine Rettung mehr: Der Notarzt habe nur noch seinen Tod feststellen können. Ein Kriseninterventionsteam wurde verständigt. Das Landeskriminalamt werde die Ermittlungen aufnehmen, sobald die Feuerwehr das Gebäude freigibt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper