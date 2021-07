Besteht Wasser aus zwei Flüssigkeiten? Ja, wenn superkalt und unter Druck

Die besonderen Eigenschaften des Wassers kommen möglicherweise daher, dass es aus zwei Flüssigkeiten besteht. Die These dazu heißt: Zweiflüssigkeitsmodell. Forscher um Johannes Bachler und Thomas Lörting von der Universität Innsbruck untermauerten jüngst diese These im Experiment, das vom Fachmagazin Proceedings of the National Academy of Sciences publiziert wurde.