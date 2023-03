Bestechlich: Dolmetscher in Wien verurteilt

Weil er von Asylwerbern in Fremdenrechtsverfahren für positive Gutachten tausende Euro verlangt hatte, ist ein gerichtlich beeideter Dolmetscher und Gutachter am Freitag am Wiener Landesgericht wegen Bestechlichkeit, gewerbsmäßigen Betruges und falscher Beweisaussage rechtskräftig zu zwei Jahren bedingter Haft verurteilt worden.

Der aus Bangladesch stammende 53-Jährige gab zu, die Notlage der Hilfesuchenden ausgenutzt zu haben. Laut seinem Verteidiger hatte der Mann in seiner neuen Heimat Österreich Karriere gemacht und es zum Dolmetscher sowie Gutachter gebracht, der entsprechende Urkunden aus Bangladesch beurteilen sollte. Laut Anklägerin verlangte der Mann, als er nach einer Scheidung Geld benötigte, von 2012 bis 2015 von Asylwerbern Geld, damit seine Gutachten und auch die damit verbundenen Fremdenrechtsverfahren positiv ausgingen. Nicht wenige zahlten und bekamen das gewünschte Gutachten.

Die Machenschaften des Mannes blieben nicht lange unentdeckt. Schließlich wurden die illegalen Zahlungen über eine Whistleblower-Plattform den Behörden bekannt. Der 53-Jährige verlor seinen Job, er arbeitet derzeit in einem Wettbüro. Gestern bekannte er sich schuldig, wollte aber keine weiteren Angaben machen.

Richter Thomas Spreitzer wies in seiner Urteilsbegründung darauf hin, dass der Mann die Notlage von Asylwerbern ausgenutzt habe und die zahlreichen Taten über einen längeren Zeitraum gesetzt wurden. Aufgrund des reumütigen Geständnisses und dem bisherigen ordentlichen Lebenswandel habe man mit einer bedingten Strafe das Auslangen finden können.

Mit einer Diversion – 80 Stunden gemeinnützige Arbeit sowie eine Zahlung in der Höhe von 100 Euro – kamen zwei Männer aus Bangladesch davon, die ebenfalls wegen Bestechlichkeit angeklagt waren. Sie hatten dem Dolmetscher jeweils 2500 Euro bezahlt. Spreitzer gestand ihnen eine entsprechende Drucksituation zu. Zudem hätten sie sich in den mittlerweile zehn Jahren seither nichts mehr zu Schulden kommen lassen.

