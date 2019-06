Beste Forscher mit Wittgenstein-Preis ausgezeichnet

Die beiden Gewinner sind der Historiker Philipp Ther, Professor für die Geschichte Osteuropas, und der Mikrobiologe Michael Wagner, beide von der Uni Wien. Vergeben wurden auch die mit je 1,2 Millionen Euro dotierten Start-Preise für Nachwuchsforscher.

Nachwuchspreise für zwei Linzer

Und darüber durften sich gestern Abend zwei gebürtige Linzer freuen. Von der Johannes Kepler Universität wurde der Physiker Moritz Brehm (37) vom Institut für Halbleiter- und Festkörperphysik ausgezeichnet. Er beschäftigt sich mit Problemen bei auf Licht basierenden neuen Ansätzen zur Übertragung von Daten auf Siliziumchips.

Ebenso prämiert wurde die in Linz geborene Mathematikerin Christa Cuchiero (36). Die Forscherin ist am Institut für Statistik und Mathematik der Wirtschaftsuni Wien als Finanzmathematikerin tätig und erforscht Muster in verschiedenen Finanzmärkten.

"Österreich kann sehr stolz sein, in vielen unterschiedlichen Disziplinen hervorragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufzuweisen. Heute holen wir einige davon vor den Vorhang, ich gratuliere allen Preisträgern zu dieser Auszeichnung", sagte Wissenschaftsministerin Iris Rauskala.