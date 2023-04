Beschuldigter nach Bluttat in Melk geständig

Einsatzkräfte am Tatort.

Weiters sei die Verhängung der U-Haft in Aussicht gestellt worden. Vorgeworfen wird dem Mann, am Donnerstagabend in einem Einfamilienhaus den 62-jährigen Lebensgefährten der Mutter erschossen zu haben.

Der Beschuldigte verschanzte sich in der Folge am Dachboden des Objekts. Nach Stunden erfolgte der Zugriff, wobei Schüsse fielen. Der 42-Jährige wurde festgenommen und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Mehr zum Thema Chronik Bluttat in Melk: Weiter Unklarheit über Tatmotiv MELK. Die Beamten holten das Opfer noch aus dem Gebäude, der 62-Jährige starb aber an den Verletzungen. Bluttat in Melk: Weiter Unklarheit über Tatmotiv

Mehr zum Thema Chronik Bluttat in Melk: Ermittlungen laufen auf Hochtouren MELK. Nach der Bluttat in Melk am Donnerstagabend müssen die Ermittler am Freitag zahlreichen offenen Fragen nachgehen. Bluttat in Melk: Ermittlungen laufen auf Hochtouren

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper