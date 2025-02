Bergsteiger stürzte in Tirol über Steilrinne 40 Meter ab

Der Mann wurde nach der Erstversorgung an Ort und Stelle in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Der Mann war im Bereich des schneebedeckten Dalfazkammes aus unbekannter Ursache über eine Steilrinne auf der Nordwestseite rund 40 Meter abgestürzt, teilte die Polizei mit. Trotzdem konnte er selbstständig wieder auf den Grat aufsteigen und um Hilfe rufen.

Am frühen Nachmittag wurden Wanderer auf die Rufe aufmerksam. Nachdem diese den Mann lokalisiert hatten, setzten sie einen Notruf ab. Kurz darauf ortete das Team eines Notarzthubschraubers den 39-Jährigen. Der erfahrene Alpinist aus dem bayerischen Landkreis Miesbach, der teils mit Schneeschuhen unterwegs war und kein Mobiltelefon bei sich hatte, war ansprechbar. Er wurde nach der Erstversorgung an Ort und Stelle in die Innsbrucker Klinik geflogen und dort in den Schockraum gebracht, teilte die Polizei mit.

Mehr zum Thema Salzkammergut Vater und Sohn verloren sich am Dachsteinplateau HALLSTATT/OBERTRAUN. Die Rumpler-Runde endete für zwei Tourengeher in unterschiedlichen Talorten. Vater und Sohn verloren sich am Dachsteinplateau

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.