Bergrettung verzeichnete 2023 mehr Einsätze

Mehr als 9600 Mal mussten die Bergretter im vergangenen Jahr ausrücken. Dabei wurden 9997 Personen gerettet bzw. geborgen - um elf Prozent mehr als im Vorjahresvergleich. 273 Menschen konnten nur noch tot ins Tal gebracht werden, hieß es am Montag in einer Aussendung. Alpine Einsatzorganisationen betonten, den Ausbau von Präventionsmaßnahmen vorantreiben zu wollen.

Hohe Dunkelziffer

Bezüglich der Unfallstatistik dürfte es jedoch eine hohe Dunkelziffer geben, nachdem nicht jede Verletzung polizeilich gemeldet werde oder einen Einsatz nötig mache. "Um die hohe Dunkelziffer zu erfassen, führen wir regelmäßig Befragungen von Unfallopfern und Hochrechnungen durch. Daher wissen wir, dass allein beim Skifahren, Snowboarden, Wandern, Bergsteigen, Klettern und Mountainbiken pro Jahr insgesamt rund 47.000 Personen aus Österreich so schwer verletzt werden, dass sie in einer Ambulanz oder in einem Spital behandelt werden müssen", sagte Johanna Trauner-Karner, Bereichsleiterin des Fachbereichs Sport- und Freizeitsicherheit im Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV).

Vernetzung und Prävention von Einsatzorganisationen sei "enorm wichtig, damit Notfälle erst gar nicht passieren und die Hilfsorganisationen entlastet werden", sagte Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, bei einer Veranstaltung von Bergrettung, KFV und dem Österreichischen Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS). Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bezeichnete den Einsatz der 13.000 ehrenamtlichen Bergretter als "unverzichtbar".

Zahl der Freiwilligen gestiegen

Über Nachwuchsprobleme scheint man sich bei der Bergrettung indes keine Sorgen machen zu müssen. "Wir freuen uns sehr, dass die Zahl unserer freiwilligen Mitglieder im Vorjahr neuerlich leicht gestiegen ist", sagte Stefan Hochstaffl, Präsident der Österreichischen Bergrettung. Um besser mit belastenden Einsätzen umgehen zu können, werde die professionelle Unterstützung für solche Situationen ausgebaut, hieß es.

