Bergretter bei Einsatz von Blitz getroffen

Ein Blitz schlug während des Abstiegs in der Nähe ein, sechs von 16 der freiwilligen Rettungskräfte wurden dabei verletzt, schafften es mit gegenseitiger Unterstützung ins Tal. Drei wurden – samt dem Kletterer, der eine Knöchelfraktur hatte – in Spitäler gebracht.

Die Bergrettung der Einsatzstellen Landl (Bezirk Liezen) und Göstling an der Ybbs (Niederösterreich) war zu Mittag zu einem Unfall am Klettersteig Kaisergams gerufen worden. Ein Alpinist hatte eine Fraktur am Knöchel erlitten, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte. Da zunächst wegen der instabilen Wetterlage ein Flug des Rettungshubschraubers nicht möglich war, stiegen acht Bergretter aus Landl sowie weitere acht Bergretter aus Göstling auf. Nach der Erstversorgung des Verletzten brachten sie ihn weiter nach oben, von wo er vom Rettungshubschrauber Christophorus 15 des ÖAMTC aus Ybbsitz mittels Tau-Bergung ausgeflogen werden konnte.

Zur Abklärung ins Spital gebracht

Während des anschließenden Abstieges der 16 Bergretter ging ein heftiges Gewitter nieder. Dabei schlug – während die Einsatzkräfte gesichert im Stahlseil hingen – ein Blitz in unmittelbarer Nähe ein. Die Bergretter konnten aber allesamt mit gegenseitiger Unterstützung zur Hochschwab Bundesstraße (B24), dem Ausgangspunkt des Klettersteiges, absteigen. Der Einsatzleiter aus Landl verständigte nach dem Blitzschlag die Rettungskräfte Wildalpen und Altenmarkt. Im Tal klagten sechs der 16 Bergretter über Schmerzen in den Händen und Füßen. Drei wurden zur weiteren Abklärung in das Krankenhaus Waidhofen an der Ybbs und drei weitere in das Krankenhaus Scheibbs gebracht.

Video: Ein Bergretter schildert im Interview mit der "Kleinen Zeitung" den Einsatz

Nicht minder gefährlich war der Einsatz der Bergrettung Gmunden in der Nacht auf Sonntag am Traunstein: Dort hatte ein Blitz eine junge Frau beim Abstieg am Hernlersteig getroffen. Der Einsatz dauerte bis sechs Uhr früh, die Details erfahren Sie hier.