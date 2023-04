Bemutterung im Erwachsenenalter: Gibt es eine Grenze?

Er sei "auf alle Fälle ein Mama-Kind", outete sich "Dancing Star"-Teilnehmer Lucas Fendrich am Sonntag in "Frühstück bei mir" auf Ö3. Im Gespräch mit Claudia Stöckl sprach der 38-jährige Musiker nicht nur offen über seine Drogenerfahrungen und die Beziehung zu seinem Vater Rainhard Fendrich, sondern auch über das Verhältnis zu seiner Mutter: "Sie ist der Fels in der Brandung, sie kommt auch immer wieder zu uns Wäsche waschen."

Die Unterstützung der Familie ist auch im Erwachsenenalter wichtig. Dennoch: Laut einer EU-Statistik wohnte in Österreich 2022 fast jede oder jeder Fünfte (17,6 Prozent) im Alter zwischen 25 und 34 Jahren noch im Elternhaus. Wie weit darf die Bemutterung im Erwachsenenalter gehen? Gibt es eine Grenze? Stimmen Sie ab und diskutieren Sie mit!

