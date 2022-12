Beifahrerin starb nach Frontalzusammenstoß

Die Pensionistin aus Salzburg war am Freitagabend mit einem 58-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck im Auto von Zell am See kommend in Richtung Salzburg unterwegs. Auf der Höhe des Ostportals des Schönbergtunnels in Schwarzach in Pongau verlor ein 80-Jähriger aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse die Kontrolle über sein Auto und prallte damit frontal in das des 58-jährigen Oberösterreichers.

Der Senior blieb unverletzt, der 58-Jährige und seine 77-jährige Beifahrerin aber wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Die 77-jährige Salzburgerin wurde so schwer verletzt, dass sämtliche Reanimationsversuche erfolglos blieben, sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Ihr Begleiter wurde nach der Erstversorgung ins Spital nach Schwarzach gebracht.

An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt noch, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Unfallfahrzeuge sind sichergestellt worden, ein Sachverständiger soll den Unfallhergang untersuchen. Die beiden Autolenker waren weder alkoholisiert noch standen sie unter Drogeneinfluss, teilt die Polizei mit.

Der Schönbergtunnel war wegen des schweren Unfalls für ungefähr drei Stunden in beide Richtungen gesperrt.

