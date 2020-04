Bei Wanderung 70 Meter in den Tod gestürzt

Der Mann war seit Samstag abgängig, Polizei und Bergrettung hatten nach ihm gesucht. Am Sonntag wurde der Vermisste dann tot aufgefunden – er war über eine Felswand 70 Meter weit abgestürzt. Der Steirer hatte am Samstag eine Bergtour vom Parkplatz "Karlgschütt" in Richtung des Karlhochkogel unternommen. Er stieg vom Parkplatz einen unmarkierten Steig Richtung Wallmerin und weiter zum Käfereck auf.

