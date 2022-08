Bei Polizeieinsatz in Tirol fielen Schüsse: 14-Jähriger verletzt

Freitagmorgen kurz vor fünf Uhr wollte eine Polizeistreife in Wörgl (Bezirk Kufstein) einen verdächtigen Kastenwagen kontrollieren. Wie die "Tiroler Tageszeitung" online berichtet, floh der Lenker jedoch über die Loferer Straße bis nach St. Johann (Bezirk Kitzbühel).

Im Bereich des Bahnhofs kam der Kastenwagen auf den Gleisen zum Stehen. Drei Personen sollen nach ersten Informationen aus dem Wagen gesprungen und geflüchtet sein. Laut Polizei handelt es sich um einen 19- und einen 14-jährigen Österreicher sowie um einen 13-jährigen Russen. Polizeibeamte haben daraufhin Schüsse abgegeben, der 14-Jährige wurde dabei verletzt.

Der Jugendliche wurde in das Krankenhaus St. Johann gebracht. "Er befindet sich nach aktuellen Angaben jedoch nicht in Lebensgefahr", wird ein Polizeisprecher im Bericht zitiert. Die zwei weiteren Verdächtigen flohen zu Fuß, konnten aber mittlerweile festgenommen werden.

Die genauen Hintergründe waren vorerst unklar. Am Vormittag standen unter anderem die Einvernahmen der Beschuldigten an, sagte Ermittler Wolfgang Weninger vom Tiroler Landeskriminalamt zur APA. Die Polizei habe jedenfalls am Tatort in St. Johann erneut eine Kontrolle durchführen wollen. Ob es zur Schussabgabe gekommen war, als sich die Verdächtigen noch im Fahrzeug befanden oder bereits ausgestiegen waren, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Ebenfalls unklar war zunächst, ob auch die Beschuldigten bewaffnet waren.

Weil der Kastenwagen auf den Gleisen stand, war laut ORF Tirol vorübergehend der Bahnverkehr zwischen Kitzbühel und Hochfilzen betroffen. Zwischen Kitzbühel und St. Johann wurde vorübergehend ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.