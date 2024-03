Das sind die beiden Einser-Ausreden der Österreicher

"Ich bin heute schon zu müde, ich mache es morgen" und "Ich habe jetzt etwas Wichtigeres zu tun" – das sind die beiden Einser-Ausreden der Österreicherinnen und Österreicher, wenn es um Hausarbeit geht. Mehr als die Hälfte der in Paarbeziehungen lebenden Landsleute kennt laut IMAS-Studie zum Weltfrauentag die "Aufschieberitis". Erledigt wird der Großteil der ungeliebten Aufgaben nach wie vor von den Frauen, wobei die Verteilung den Geschlechterklischees entspricht.

Frauen waschen, bügeln und kochen, Männer kümmern sich um das Auto und Reparaturen – das ergab die Umfrage des IMAS-Instituts. Dafür wurden Ende 2023 1011 Österreicherinnen und Österreicher, davon 557 verheiratete oder in Partnerschaft lebende Personen ab 16 Jahren, persönlich interviewt.

Alte Rollenverteilungen in der Hausarbeit bei Paaren fast eingefroren

Trotz des gesellschaftlichen Wandels scheinen alte Rollenverteilungen in der Hausarbeit bei Paaren fast eingefroren zu sein: Über 70 Prozent der Frauen gaben an, dass sie die Wäsche waschen und bügeln, rund 60 Prozent kochen, putzen die Fenster und waschen das Geschirr ab, mehr als die Hälfte der Frauen greift selbst zum Staubsauger. Das korrespondiert mit den Antworten der Männer, von denen lediglich zehn Prozent behaupteten, das zu tun. In einigen Haushalten werden diese Aufgaben gemeinsam, von einer anderen Person oder von externer Hilfe erledigt.

Einkaufen gehen, Müll entsorgen, Balkon oder Terrasse putzen, Blumen gießen und Gartenarbeit macht gut ein Drittel bis die Hälfte der Paare gemeinsam. Männer kümmern sich überwiegend um ihnen geschlechtertypisch zugeschriebene Aufgaben: 62 Prozent waschen das Auto, 42 Prozent mähen den Rasen und 46 Prozent übernehmen Reparaturen im Haushalt.

Auch hier gaben Frauen übereinstimmend an, dass diese Tätigkeiten vom Partner erledigt werden, wobei 66 Prozent der Frauen glauben, ihre Männer reparieren Dinge, während dies nur 46 Prozent der Männer angaben.

