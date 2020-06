Bei Forstarbeiten verletzt und auf Heimfahrt tödlich verunglückt

In einem Waldstück bei Schwarzenbach an der Pielach (Bezirk Sankt Pölten-Land) hatte er sich laut Polizei mit einer Motorsäge Verletzungen zugezogen und wollte danach offensichtlich so rasch wie möglich nach Hause fahren. Mit einer Zugmaschine kam er dabei jedoch von einer Forststraße ab.

Der alarmierte Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen.

