Beeinträchtigte Frau lebte in Wien wochenlang neben totem Vater

Polizei und Feuerwehr bestätigten am Freitag einen entsprechenden Medienbericht. Die Frau wurde nach dem Einsatz am 8. Februar an die Berufsrettung übergeben, berichtete deren Sprecher. Eine weitere in der Slowakei lebende Tochter soll sich Sorgen gemacht und Hilfe organisiert haben, da der letzte Kontakt um den Jahreswechsel stattgefunden hatte. Der Senior hatte die 51-Jährige in der Wiener Wohnung betreut.

In den Abendstunden des Samstags wurde die Türe zu der Gemeindebauwohnung von der Feuerwehr geöffnet, da man einen Unfall befürchtete, so Polizeisprecher Markus Dittrich. Dabei fand man die Leiche des 80-Jährigen sowie dessen Tochter. Die pflegebedürftige Frau war in einem schlechten Gesundheitszustand und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Fremdverschulden beim Tod des Seniors kann laut Exekutive ausgeschlossen werden.

