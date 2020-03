Bediensteter griff in Klagenfurt in die Stadtkasse

Wie Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SP) am Dienstag bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz erklärte, liegt der bisher festgestellte Schaden bei 1,76 Millionen Euro. Der Mann wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. "Die Stadtkasse ist jedes Jahr geprüft worden, es haben die Zahlen immer ganz genau gestimmt", betonte Mathiaschitz. Möglich wurden die Malversationen, weil der Verdächtige laut Magistratsdirektor Peter Jost mit "hoher krimineller Energie" vorgegangen war. Nun wird es in der Buchhaltung der Stadt eine tiefgreifende Prüfung geben, kündigte die Bürgermeisterin an.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.