Baustelle auf der A10: "Alle gehen in der Verkehrslawine unter"

Der Urlauberschichtwechsel am Wochenende dürfte auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg erneut für umfangreiche Staus Sorgen. Wegen der Sanierung der Tunnelkette bei Werfen ist seit September eine Richtungsfahrbahn komplett gesperrt. Viele Verkehrsteilnehmer weichen auf die Bundesstraße aus, was in den Anrainergemeinden seit Monaten für verstopfte Straßen sorgt. Um gegen die Verkehrslawine zu protestieren, lädt die Stadt Hallein von Freitag bis Sonntag zum "Staufest".

Lesen Sie dazu auch: Salzburg sperrt A10-Abfahrten für Stau-Flüchtlinge

"Die Bewohner leiden"

Zwar hat das Land Salzburg erst am Donnerstag eine neue Verordnung zu erweiterten Abfahrtssperren vorgelegt, die ab morgen, Samstag, gilt. Hallein und zwei weitere Anrainergemeinden wollen dennoch für ihre Bürgerinnen und Bürger ein Zeichen setzen. "Die Bewohner leiden, die Betriebe leiden und die Umwelt leidet", sagte ein Sprecher des Halleiner Bürgermeisters Alexander Stangassinger (SPÖ). "Wir wissen von Anrainern, dass die Leute, die von der Autobahn abfahren um dem Stau zu entgehen, auch vor Treppelwegen, Rad- oder Fußwegen keinen Halt machen."

Das könnte Sie auch interessieren: Ferienreiseverkehr: Wo Sie mit Verzögerungen rechnen müssen

Das Fest sei ein symbolisches Zeichen, dass die Straßen komplett überlastet seien – nicht nur in Hallein, de facto in allen Gemeinden entlang der Tauernautobahn zwischen Anif und Bischofshofen. "Alle gehen in der Verkehrslawine unter." Die Bewohner fordern Straßensperren, die Stadtpolizei sei aber personell nicht in der Lage, alle Gemeindestraßen und -wege zu kontrollieren. Auf Landesstraßen könne und dürfe die Stadt nicht aktiv werden. "Wir haben darum bis Sonntag eine Veranstaltung angemeldet und dafür die Nordeinfahrt gesperrt." Bereits seit Freitagnachmittag gibt es in der Altstadt Musikprogramm, Getränkeausschank und Snacks. Das Interesse an dem Fest sei groß.

Parteiübergreifendes Treffen

Neben Hallein haben auch die Gemeinden Kuchl und Golling für Samstag ein parteiübergreifendes Treffen der Gemeindevertretungen unter freiem Himmel anberaumt. Ab 14 Uhr wird die Gemeindestraße Brennlehen gesperrt. Auch dort waren zuletzt immer wieder Reisende zu finden, die dem Stau entkommen wollten. "Wir hoffen, dass sich die Situation nach Ende der Semesterferien wieder etwas entspannt", sagte der Kuchler ÖVP-Bürgermeister Thomas Freylinger. Nachsatz: "Zumindest einmal bis zur Osterreiseverkehrswelle."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper