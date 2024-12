Baum stürzte auf der B50 auf Auto: Feuerwehr befreite Lenker

Ein Baum war nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) bei Bernstein (Bezirk Oberwart) auf ein Auto gestürzt. Eine Person wurde leicht verletzt und in die Unfallambulanz Oberwart gebracht.

Die im Fahrzeug eingeschlossene Person musste nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos Oberwart von Helfern befreit werden. Der Baum war auf dem Auto liegengeblieben und hatte auch einen weiteren Pkw beschädigt. Zu dem Unfall auf der B50 waren laut LSZ ein Notarzteinsatz- und zwei Rettungswagen, drei Feuerwehren (Mariasdorf, Oberschützen und Bernstein mit 45 Mann) sowie die Polizei ausgerückt.

Der Wagen wurde fast gänzlich unter dem Baum begraben. Bild: (APA/FF MARIASDORF)

Mehrere Sturmeinsätze am Heiligabend

Das Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart berichtete von einer Vielzahl an Sturmeinsätzen am Heiligen Abend. Umgestürzte Bäume und abgedeckte Dächer hatten die Helfer demnach auf Trab gehalten. Die FF Oberwart, Unterwart, Großpetersdorf, Kohfidisch, Goberling und Dürnbach waren im Tagesverlauf mit etwa 120 Freiwilligen ausgerückt. Verletzte waren in diesen Fällen nicht zu beklagen, so das Bezirkskommando. Laut einer LSZ-Sprecherin sind vom Heiligen Abend um 19.00 Uhr bis zum Christtag um 7.00 Uhr drei weitere Sturmeinsätze im Burgenland verzeichnet worden.

Der Sachschaden ist beträchtlich Bild: (APA/FF MARIASDORF)

