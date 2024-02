Batterien im Restmüll werden zum immer gefährlicheren Problem

Kabellose Knopf-Kopfhörer oder elektrische Einweg-Zigaretten (Vapes) landen immer häufiger im Restmüll. Zwei Lithium-Ionen-Batterien pro Tonne Abfall oder jährlich fast drei Millionen Stück werfen die Österreicher laut Berechnungen der Montanuniversität Leoben in den Restmüll. Immer noch zu viel, sagt die Abfallwirtschaft und fordert ein Pfand auf Batterien und eine Erhöhung der Sammelquote.

Das Ziel sei eine Sammelquote von 90 Prozent. Die gesetzliche Sammelquote bei Gerätebatterien liegt derzeit bei 45 Prozent und muss bis 2030 auf 75 Prozent erhöht werden.

Der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) begrüßt die neuen Regeln der EU für Batterien, die ab 18. Februar gelten. Ein Batteriepfand sei darin jedoch nicht vorgesehen, wäre aber "das Gebot der Stunde", sagt Gabriele Jüly, VOEB-Präsidentin. Die EU-Batterieverordnung ist Teil des Europäischen Green Deal.

Batterien im Restmüll bergen wegen ihrer hohen Energiedichte ein großes Brandrisiko und gefährden Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe. Die Akkus können sich in Müllfahrzeugen, Sortier- oder Recyclinganlagen leicht entzünden. Die Batteriemenge im Restmüll habe sich in sechs Jahren verdoppelt, ohne Gegenmaßnahmen werde eine weitere Verdoppelung auf sechs Millionen Stück erwartet. Bis zu sechs Brandherde am Tag würden heute schon dadurch auftreten, so die Montanuni.

2022 und 2023 seien die fachgerechten Sammelmengen von Altbatterien angestiegen, teilt die Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle (EAK) mit, auch wegen der Kampagne "Her mit Leer", bei der seit 2021 50.000 Sammelboxen im Handel aufgestellt worden sind.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper