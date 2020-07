Bars und Diskotheken bleiben zu

"Wir sind in guten Gesprächen mit den Betreibern", sagt Anschober zur Situation der Nachtgastronomie in Österreich. Doch eine Öffnung der Lokale ist derzeit nicht in Sicht. "Wir evaluieren die Situation jede Woche. Eine mögliche Öffnung ist aber noch völlig offen." Auf die Frage, ob es Herbst oder Winter werden könnte, sagte Anschober: "Das hängt von den Rahmenbedingungen ab." Gemeint ist die Entwicklung der Coronafälle in Österreich.

