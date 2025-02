Banküberfall in Innsbruck: 68-Jähriger bekannte sich "definitiv nicht schuldig"

Österreicher wurde vorgeworfen, im Juli vergangenen Jahres eine Bankfiliale im Innsbrucker Stadtteil Reichenau überfallen zu haben. Der Mann zeigte sich bei der Verhandlung nicht geständig und plädierte auf nicht schuldig: "Ich habe mit diesem Banküberfall gar nichts zu tun." Der Prozess wurde schließlich auf unbestimmte Zeit vertagt.

Zur Vertagung führte nach rund zweistündiger Verhandlung ein Beweisantrag des Verteidigers des Mannes, mit dem belegt werden soll, dass nicht der 68-jährige Tiroler, sondern eine jüngere, agilere und hinsichtlich bestimmter Merkmale anders aussehende Person den Überfall verübt habe. "Eine Bearbeitung der Überwachungsvideos der Bank wird zeigen, dass der Bankräuber beispielsweise auch eine ganz andere Frisur als mein Mandant hatte", erklärte der Verteidiger. Richter Andreas Fleckl gab diesem Antrag schließlich statt. Auch der Staatsanwalt sprach sich dafür aus. "Vielleicht bringt ja eine Video-Nachbearbeitung wirklich tolle Ergebnisse und damit Klarheit", meinte Fleckl.

Aus dem Archiv: Großeinsatz nach Banküberfall in Innsbruck

DNA-Spuren belasten Beschuldigten

Er sei jedenfalls "definitiv nicht schuldig", hatte der angeklagte Tiroler vor Richter Fleckl und den Schöffen zuvor mehrfach erklärt und betont, sich die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft gegen seine Person nur äußerst schwer erklären zu können. Im Zuge der Ermittlungen waren von Handschuhen stammende DNA-Spuren des Angeklagten in der Bank gefunden worden, die schließlich zur Verhaftung des sich derzeit in U-Haft befindlichen Mannes führten.

"Ich gebe immer wieder Kleidung weiter", sagte der 68-Jährige, der zuvor schon öfter mit Gerichten zu tun hatte, zu diesem Faktum. Das sei auch der wahrscheinlichste Weg, wie seine DNA auf die Handschuhe, die beim Überfall verwendet worden waren, gekommen sein könne. Damit hatte der Täter in die Kassenlade der Bankfiliale gegriffen und auch eine Plastiktasse berührt.

Der Staatsanwalt hatte in seinem Eingangsplädoyer davon gesprochen, dass die DNA-Spuren den Beschuldigten massiv belasteten. Die Version mit der weitergegebenen Kleidung sei hingegen nicht glaubwürdig. Dem widersprach der Verteidiger des Mannes im Anschluss vehement. "DNA-Spuren werden oft als Superbeweis benutzt", sagte dieser. Daneben würden andere Indizien und Beweise regelrecht verblassen, etwa solche, die gegen die Schuld des Angeklagten sprächen. "Die mit der Waffe bedrohte Bankangestellte schätzte den Täter beispielsweise bei ihrer Einvernahme zwischen 25 und 35 Jahre alt ein", nahm der Verteidiger in seinem Eingangsplädoyer auf Aussagen der Frau im Zuge der Ermittlungen Bezug.

Zeugen-Uneinigkeit hinsichtlich des Alters

Unterschiedliche Angaben betreffend des Alters des Täters gab es dann auch bei der Verhandlung selbst. Die Bankangestellte blieb bei ihrer Aussage, dass der Mann deutlich jünger gewesen sei als der 68-jährige, mutmaßliche Täter. Auch weitere Zeugen brachten nicht wirklich Klarheit: "Meiner Meinung nach war der Täter nicht mehr ganz jung", gab eine Zeugin zu Protokoll, die dann aber eingrenzte, dass sie den Unbekannten "zwischen 35 und 45" geschätzt hätte. Einer weiteren Zeugin kam der Mann "eher jung vor": "Ich täte sagen, er war zwischen 20 und 30 Jahre alt."

Über deutlich weniger Schwankungsbreite verfügte das spurenkundliche Gutachten im Anschluss. "Die DNA-Spuren waren sehr stark und deutlich", führte die Gutachterin aus. Von Fleckl befragt, ob sich die DNA in weitergegebener Kleidung "auch länger halten kann", betonte diese, dass das zwar denkbar sei, aber dann wohl "nicht mehr in dieser Intensität". Auch dass die DNA-Spuren auf anderem Wege - also bereits Tage vor dem Überfall - etwa auf die Tasse gelangt sein könnten, schloss sie nicht gänzlich aus, doch es sei aus Gründen der Stärke und Deutlichkeit der Spuren eher unwahrscheinlich.

Täter flüchtete mit E-Scooter

Der bewaffnete Überfall war am 26. Juli gegen 8.00 Uhr verübt worden. Auf Englisch forderte der vermummte Täter Bargeld und erhielt einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Der Unbekannte flüchtete mit einem E-Scooter. Nach Ermittlungen und Spurenauswertungen wurde der Angeklagte im August in seiner Wohnung in Innsbruck festgenommen.

Die Tat war Teil einer ganzen Serie von Banküberfällen in Tirol seit Ende 2023. Seit November desselben Jahres wurden bereits elf Institute überfallen. Der 68-Jährige soll laut Ermittlern aber nur für den Überfall in der Innsbrucker Reichenau in Frage kommen. Mit der Verhandlung am Mittwoch steht bereits der zweite mutmaßliche Bankräuber aus dieser Serie vor Gericht. Ein anderer Täter - er hatte im August eine Bank in der Tiroler Gemeinde Mieders überfallen - wurde im Dezember rechtskräftig zu sechs Jahren unbedingter Haft verurteilt. Dem nunmehr Angeklagten drohen - wie bereits dem ersten Bankräuber - bis zu 20 Jahre Haft.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper