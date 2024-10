Bankomatsprengung in Niederösterreich: Täter auf der Flucht

Die Täter sprengten den in einer Mauer verbauten Geldausgabeautomaten im Warteraum.

Anrainer hatten gegen 3.30 Uhr eine Explosion gehört und die Polizei verständigt. Die Täter flüchteten ohne Beute in einem Pkw. Eine Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber im Einsatz war, blieb erfolglos. Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Bereich Diebstahl und Tatortgruppe) ermittelt.

Laut Polizeisprecherin Manuela Weinkirn waren zumindest zwei Täter am Werk. Sie sprengten den in einer Mauer verbauten Geldausgabeautomaten im Warteraum des Bahnhofs der Marktgemeinde im Weinviertel. Das Obergeschoß des Objekts wurde in der Folge evakuiert, vier Personen mussten ins Freie.

Schrauben und Nägel auf der Fahrbahn

Die Täter indes verstreuten auf ihrer Flucht im Kreuzungsbereich der B45 mit der Zufahrtsstraße zum Bahnhof Schrauben und Nägel. Dadurch wurden die Reifen eines der zufahrenden Streifenwagen beschädigt.

Den Ermittlungen zufolge dürfte es den vorerst Unbekannten nicht gelungen sein, Bargeld zu erbeuten, zumal dieses laut Weinkirn unter einer großen Menge Schutt lag. Durch die Wucht der Detonation wurde der Bankomat völlig zerstört, am Bahnhofsgebäude entstanden erhebliche Schäden. Sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit der Tat werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter Tel.: 059133-30-3333 erbeten.

