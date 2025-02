"Bandenkrieg" in Wien: Mordversuch-Anklage gegen 2 Tschetschenen

Zwei Männer im Alter von 29 und 30 Jahren werden sich im Zusammenhang mit einer Schießerei im Anton-Kummerer-Park in der Brigittenau vor einem Schwurgericht zu verantworten haben.

Mit Pistole auf Kontrahenten gefeuert

Wie Behördensprecherin Nina Bussek am Mittwochabend in einer Presseaussendung bekannt gab, wird dem 30-Jährigen vorgeworfen, am 5. Juli 2024 mit einer Pistole auf fünf Kontrahenten gefeuert zu haben, ohne diese zu treffen. Sein mitangeklagter Bekannter soll ihn zum Park gefahren haben, hieß es von der Staatsanwaltschaft.

Die Kugeln aus der Waffe des 30-Jährigen hatten die Syrer damals nur knapp verfehlt. Zwei von ihnen wurden jedoch durch von Fahrzeugen abprallende Projektile verletzt. Der 29-Jährige soll die anderen Männern zusammen mit einem weiteren Beschuldigten attackiert "und dadurch zumindest einen psychischen Beitrag zum versuchten Mord geleistet haben", wie die Staatsanwaltschaft erklärte.

Weiterer Verdächtiger enthaftet

Ein Mann, der bis zuletzt als weiterer Tatverdächtiger gegolten hatte und seit Ende August in U-Haft saß, sei dagegen inzwischen enthaftet worden, teilte Bussek auf Anfrage mit. "Wir konnten ihm eine Tat nicht nachweisen", sagte Bussek. Die Beweise hätten nicht ausgereicht.

Männer schweigen zu Vorwürfen

Die Angeklagten äußerten sich laut Staatsanwaltschaft noch nicht zu den Vorwürfen. "Neben den Aussagen der Opfer sowie unbeteiligter Zeugen führten unter anderem Sachverständigengutachten, der Schmauchspuren- und Tatortbericht sowie die Auswertung von Telefondaten zur Rekonstruktion der Tat", erklärte Bussek. Den Männern droht eine Freiheitsstrafe von zehn bis zwanzig Jahren oder lebenslang. Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig. Die Angeklagten haben das Recht, innerhalb von 14 Tagen ab Zustellung der Anklageschrift Einspruch bei Gericht zu erheben.

Zündstoff für die heftigen Konflikte soll vor allem ein am 3. Juni im Arthaberpark in Wien-Favoriten angeblich von Syrern niedergestochener und lebensgefährlich verletzter Tschetschene gewesen sein. Im weiteren Verlauf war es am 1. Juli in der Dopschstraße in Wien-Floridsdorf zu einer Auseinandersetzung gekommen. Den Höhepunkt des Konfliktes lieferten sich die rivalisierenden jungen Männer dann am Wochenende vom 5. bis 7. Juli bei nächtlichen Gewalteskalationen. Mehrere teils bewaffnete Männer gingen zuerst am 5. und 6. Juli in Brigittenau im Bereich Anton-Kummerer-Park/Klosterneuburger Straße, dann nur einen Tag später beim Bahnhof Meidling aufeinander los. Insgesamt sieben Personen wurden im Zuge der Bandenkämpfe verletzt, vier davon schwer. Der letzte Vorfall ereignete sich am 10. Juli beim Bahnhof Floridsdorf.

