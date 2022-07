Bande raubte 13-Jährigem die neuen Sportschuhe

Laut Polizei bedrohten die jungen Männer den Buben mit einem Messer und verlangten die schwarzen "Nike Air Max Plus". Der Schüler zog seine Turnschuhe aus und gab sie her. Die Täter flüchteten, der 13-Jährige vertraute sich zu Hause den Eltern an. Die Täter sollen 17 bis 20 Jahre alt und auffallend groß sein.