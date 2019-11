Bahnhöfe bald rauchfrei

In Wien sind bereits seit 1. November alle 54 Bahnhöfe "Nichtraucher-Bahnhöfe." In ganz Österreich wird das Rauchen auf Bahnhöfen ab 1. April nächsten Jahres verboten sein, um den Aufenthalt für Fahrgäste noch angenehmer zu machen, kündigen die ÖBB an. Noch gebe es 120 "Raucherinseln" im Freien, 20 davon in Oberösterreich, die Schritt für Schritt geschlossen werden. Neben dem Schutz der Kunden seien auch die Zigarettenstummel auf den Gleisen und Bahnsteigen immer mehr zum Problem geworden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.