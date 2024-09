Bagger stürzte auf Baustelle bei Velden in den Wörthersee

Während Grabungsarbeiten auf einer Baustelle in Auen bei Velden (Bezirk Villach-Land) gab das Erdreich aus bisher unbekannter Ursache plötzlich nach, so die Polizei in einer Aussendung. Der Baggerfahrer konnte das Arbeitsgerät noch rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt.

Bergung durch Spezialfirma

Wie die Polizei weiter mitteilte, traten beim Bagger keine Flüssigkeiten aus und es kam zu keiner Umweltbeeinträchtigung. Einsatzkräfte der Rettung sowie der Freiwilligen Feuerwehren Velden, Reifnitz und Töschling standen im Einsatz. Die Bergung des Baggers erfolgte durch eine Spezialfirma.

