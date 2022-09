Badeunfall am Wörthersee: Oberösterreicher schwer verletzt

Offenbar aus Übermut stieg ein 48-jähriger Oberösterreicher am späten Freitagnachmittag auf die Terrasse eines Hotels in Pörtschach. Von dort aus machte der Mann einen "Köpfler" in den Wörthersee, der an dieser Stelle jedoch nur einen Meter tief ist. Laut Polizei dürfte der Oberösterreicher mit dem Kopf am Seegrund aufgeschlagen sein, anschließend trieb er regungslos im Wasser.

Ein Badegast beobachtete den Unfall von einem naheliegenden Steg aus und rief sofort um Hilfe. Ein 47-jähriger Mann, ebenfalls aus Oberösterreich, reagierte sofort und zog den Bewusstlosen aus dem Wasser. Ein zufällig in der Nähe anwesender Arzt leistete unmittelbar Erste Hilfe. Der 48-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.