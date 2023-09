Bad Gastein: Leiche von abgängigem Wanderer entdeckt

Ein vermisster Wanderer ist am Sonntag in Bad Gastein in Salzburg tot geborgen worden. Der 71-jährige Einheimische war am Samstag zu einer Wanderung Richtung Graukogel aufgebrochen und nicht nach Hause zurückgekehrt. Am Sonntag wurde das Gebiet von 20 Bergrettern, fünf Hundeführern und der Alpinpolizei durchkämmt. Gegen Mittag entdeckten dann drei Wanderer die Leiche des Mannes. Er dürfte bereits am Samstag einem Herz-Kreislauf-Versagen erlegen sein, so die Bergrettung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper