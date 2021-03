Bad Ausseer Parkplatzstreit mündete in Massenprozess

Weil kein Verhandlungsraum des obersteirischen Gerichts so viele Menschen fasst – erst recht nicht zu Corona-Zeiten –, wurde extra das Kulturhaus Liezen angemietet.

Der Parkplatz, um den es geht, befindet sich im Zentrum von Bad Aussee in unmittelbarer Nähe zum Kammerhof und war bis 2019 von der Stadtgemeinde angepachtet und bewirtschaftet worden. Bereits die Stadt kassierte Parkgebühren. Doch dann gingen die Stellplätze an private Bewirtschafter über, und diese veränderten über Nacht die Spielregeln.

Und die hatten es in sich. Für den Kauf von Parkscheinen gab es keinen Automaten mehr. Stattdessen wurde die Parkplatzvermittlung über SMS abgewickelt. Doch selbst wer den Parkplatz nur kurz befuhr oder betrat, ohne ein Ticket zu haben, hatte 160 Euro zu zahlen. Wer das Geld nicht überwies, bekam eine Zahlung von 250 Euro vorgeschrieben – oder hatte eine Besitzstörungsklage am Hals.

Für viele Einheimische und Touristen kam erschwerend dazu, dass sie weder vom Besitzerwechsel noch von den neuen, drakonischen Regeln etwas mitbekommen hatten. Und die neuen Betreiber dachten nicht daran, ein Auge zuzudrücken. Was folgte, waren heftige Streitereien – und eine Klagsflut vonseiten der neuen Parkplatzbetreiber. Allein 60 Mitglieder des Steirischen Blasmusikverbandes sollen in Summe 23.000 Euro Parkstrafe zahlen. In Bad Aussee machte bald der Begriff "Abzocke" die Runde. "Auch viele Touristen waren vor den Kopf gestoßen und haben sich bei uns beschwert", sagt Ernst Kammerer, der inzwischen pensionierte Tourismusdirektor des Ausseerlandes. "Aber auch uns waren die Hände gebunden."

Verlierer zahlt auch Saalmiete

Gestern wurden im Kulturhaus Liezen den ganzen Tag über die ersten 200 Fälle verhandelt. Die restlichen 300 Fälle werden am Montag abgearbeitet. Ein Dutzend Anwälte war gestern im provisorischen Gerichtssaal, um den Angezeigten beizustehen.

An den beiden Verhandlungstagen geht es übrigens nicht nur darum, ob die Autobesitzer die drakonischen Geldstrafen berappen müssen. Wer verliert, muss auch die Saalmiete für das Kulturhaus bezahlen. (ebra)

