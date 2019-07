Baby starb im Kreissaal: Justiz klagt an

Gegen drei Hebammen, einen Gynäkologen und das Krankenhaus der Diakonissen in Schladming als Verband hat die Staatsanwaltschaft Leoben wegen grob fahrlässiger Tötung bzw. grob fahrlässiger Körperverletzung Anklage erhoben.

Insgesamt gibt es fünf Opfer: ein im Jahr 2014 bei der Geburt verstorbenes Neugeborenes und vier weitere Babys, die dabei teils schwer verletzt worden sein sollen. Die Hebammen sollen trotz Komplikationen den diensthabenden Gynäkologen zu spät alarmiert haben. Als dieser eintraf, sei Baby Gloria schon eine Stunde lang nicht mehr am Leben gewesen, schilderte die betroffene Mutter bei einem Pressegespräch, das die Grazer Rechtsanwältin Karin Prutsch organisiert hatte. Die Juristin vertritt die Angehörigen von vier Opfern. "Der Kreißsaal war eine Blutlache", sagte eine der Mütter. Denn die Geburtshelferin soll ein größeres Blutgefäß durchschnitten und weder eine Klemme gesetzt noch eine Naht gemacht haben, um die Blutung zu stoppen, so die Vorwürfe in der Anklageschrift. Dem Gynäkologen wird vorgeworfen, die Verabreichung von Blutkonserven unterlassen zu haben. In einem Fall soll er Plazentateile aus dem Körper der Patienten nicht entfernt haben. Ein Baby soll bei der Geburt aufgrund von Sauerstoffmangel schwerste Folgeschäden erlitten haben. Das inzwischen neunjährige Mädchen kann weder sprechen, noch essen, noch gehen und leide an Epilepsie. Das Kind ist in der Pflegestufe sieben.

"In puncto Überforderung und Personalmangel ging da alles schief", vermutete eine der betroffenen Mütter. Anwältin Prutsch sagte, das Gericht habe inzwischen auch ein Gutachten in Auftrag gegeben. Aus dem Spital hieß es, man sei "weiterhin um lückenlose Aufklärung bemüht".

